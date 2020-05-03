رياضة | 3 أندية تخطب ود نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أندية تخطب ود نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحظى حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باهتمام كبير من قبل بعض الأندية التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتنافس 3 أندية محلية على الحصول على خدمات حسين السيد الشهير بـ "مارسيلو"، المُعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي لنهاية الموسم الجاري.

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تلك الأندية أبدت رغبتها فى الحصول على خدماته فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

جدير بالذكر أن إعارة مارسيلو للنادي التونسى سوف تنتهي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي لا يرغب السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي في عودة اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده.

فايلر فضل تواجد محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد، حيث رفض المدرب السويسري خروج محمود وحيد من النادي ليكون بجانب التونسى علي معلول في هذا المركز، بالإضافة لوجود أيمن أشرف الذي يُجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر.