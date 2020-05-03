رياضة | نجم السعودية السابق يشيد بمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم السعودية السابق يشيد بمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب السعودية السابق عن فخره بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأكد أنه نموذج عربي مشرف يحتذى به.

وقال الدعيع في تصريحات لوسائل الإعلام:"صلاح نموذج عربي مُشرف يُحتذى به، نفتخر بتواجده مع واحد من أفضل الفرق في إنجلترا وأوروبا وأنا أتابعه باستمرار وسعيد جداً بما يقدمه".

وأضاف:"صلاح فيه الكثير من الأشياء التي تعجبني مثل ثبات مستواه وأخلاقه وتدينه وهذا ما ينعكس عليه في الملعب وأتمنى أن يسير اللاعبين العرب على طريقه".

واختتم الدعيع تصريحاته عن ميسي ورونالدو قائلاً:"ميسي لاعب رائع وغني عن التعريف ورونالدو لاعب متكامل وقدراته غير عادية".