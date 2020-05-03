رياضة | دي بروين يلمح إلى رحيله عن مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر دي بروين يلمح إلى رحيله عن مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح كيفن دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجيزي إلى إمكانية الرحيل عن فريقه في حال قام الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بتثبيت عقوبة الاستبعاد عن دوري أبطال أوروبا في العامين المقبلين.

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جاء كلام دي بروين (28 عاماً) في حديث لصحيفة هيت لاتستي نيوز البلجيكية عبر تقنية الفيديو وقال: "أنا أنتظر، قال لنا النادي بانه سيستأنف القرار، وهم متأكدون بنسبة 100ً% بأنهم على صواب".

وتابع: "سننتظر لنرى ماذا سيحصل؟، عندما يتم اتخاذ القرار سأنظر بالأمر، سنتان من دون خوض دوري أبطال أوروبا يعتبر وقتاً طويلاً بالنسبة إلي، أستطيع التأقلم مع سنة واحدة".