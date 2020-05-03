رياضة | أستراليا تستقبل البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر أستراليا تستقبل البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقال إن أندية الدوري الممتاز مهتمة بإنهاء موسم 2019-2020 في أستراليا، بعد أن فتحت مدينة برث أبوابها لمشروع إعادة التشغيل.

اجتمع ممثلون من جميع أندية الدوري الممتاز العشرين مع مسؤولي الدوري عبر مكالمة جماعية، حيث تم تحديد خطط استئناف الموسم والمعروف باسم مشروع إعادة التشغيل.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذا الاجتماع الإعلان عن إخبار الأندية بضرورة استخدام الأماكن المحايدة لتحقيق المباريات المتبقية 92، للمساعدة في تجنب مخاطر جائحة فيروس التاجي.

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وذكرت صحيفة إيفنينغ ستاندرد الأسبوع الماضي أنه يتم النظر في المقر الرئيسي لاتحاد كرة القدم في سانت جورج بارك، وإستاد ويمبلي، وإستاد تويكنهام موطن فريق الرجبي الإنجليزي.

واقترح كابتن مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، الذي كان ينتقد باستمرار خطط استئناف الموسم خلال الأزمة الصحية الحالية، فكرة أن يتم لعب المباريات في الخارج من أجل إنهاء الموسم.

وقوبل هذا الاقتراح بانتقاد واسع النطاق من قبل المشجعين وأقسام وسائل الإعلام، ولكن يبدو أن فكرة استكمال الموسم في الخارج يمكن أن تسير بخطى سريعة مع برث التي تقدم مرافقها إلى الدوري الإنجليزي.

على عكس المملكة المتحدة، بدأت أستراليا في رفع قيود الإغلاق مع إعادة فتح شاطئ بوندي الشهير في سيدني للسباحين، وركوب الأمواج الأسبوع الماضي، بعد إغلاق لمدة 5 أسابيع.