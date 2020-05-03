رياضة | مسعود أوزيل يتبرع بـ80 ألف جنيه إسترليني في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر مسعود أوزيل يتبرع بـ80 ألف جنيه إسترليني في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع الألماني مسعود نجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني للهلال الأحمر التركي، لدعم تقديم الطعام والمساعدات خلال شهر رمضان.

ويأتي تبرع أوزيل رغم أنه واجه انتقادات في أبريل الماضي إثر عدم الموافقة على مساعي آرسنال لتقليص رواتب اللاعبين بنسبة 5ر12% في ظل الأزمة الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

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وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن أوزيل تتبرع بالمبلغ للمساعدة في تقديم وجبات الإفطار في رمضان لنحو 16 ألف مسلم في تركيا وسورية.

وقال كريم كينيك، رئيس الهلال الأحمر التركي، في تصريحات لصحيفة صباح التركية: "في الهلال الأحمر، نحن ندعم المحتاجين على مدار 365 يوما في العام. وبالطبع نحقق ذلك عبر التبرعات من أصدقاء الخير الذين يتابعون عملنا".