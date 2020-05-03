رياضة | الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط اسم الظهير الأيمن رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن اللاعب اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة الحمراء، ولكن يتجه جهاز الكرة بالنادي الأهلي إلى صرف النظر عن استكمال المفاوضات مع رجب بكار.

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ووضع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الملاحظات السلبية على صفقة انتقال رجب بكار.

بعض من مسئولي النادي الأهلي لديهم تحفظات على هذه الصفقة، إذ يرى البعض منهم أن مستوى بكار تراجع بالموسم الجاري عن الموسم الماضى الذي تألق خلاله مع بيراميدز بشكل واضح.

وقام قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بترشيح كريم يحيى الظهير الأيمن المعار لصفوف سموحة، بالعودة واكتساب الخبرات بشكل تدريجى مع الفريق بالموسم الجديد.