رياضة | سبب وحيد يقرب ساسي من الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب وحيد يقرب ساسي من الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من نادي الزمالك، عن اقتراب الدولي التونسي "فرجاني ساسي" نجم وسط الفريق من الرحيل، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك حالياً قد تدفع النادي للموافقة على رحيل ساسي في الفترة المقبلة.

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وأشارت المصادر، أن إدارة نادي الزمالك قد تضطر للإستماع للعروض المقدمة لشراء ساسي، للتغلب على الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بسبب توقف النشاط الكروي بسبب كارثة وباء كورونا.

ويعد ساسي صاحب أعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الزمالك حالياً، حيث يقدر بـ1.7 مليون يورو، وفقاً لشبكة ترانسفير ماركت، كما أنه ضمن أصحاب أعلى راتب سنوي بين لاعبي الفريق.

ويحظى ساسي باهتمام العديد من الأندية السعودية، حيث كان على مقربة من الرحيل نحو نادي الشباب السعودي في سوق الإنتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الزمالك رفض فكرة رحيله بشكل قاطع.