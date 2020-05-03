رياضة | جماهير بيلباو ترفض نهائي كأس إسبانيا أمام سوسييداد دون جمهور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر جماهير بيلباو ترفض نهائي كأس إسبانيا أمام سوسييداد دون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مشجعو فريق أتلتيك بيلباو رفضاً قاطعاً لإقامة المباراة أمام ريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، دون جمهور، قائلين إنهم يفضلون إقامة المباراة بحضور الجمهور على المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبلغ الناديين بأنه في حالة عدم إقامة نهائي كأس إسبانيا قبل الثالث من أغسطس (آب)، فإن المقعد الذي يحصل عليه بطل الكأس الإسبانية في الدوري الأوروبي، سيتحول إلى صاحب المركز السابع في الدوري الإسباني.

وأبدت رابطة مشجعي أتلتيك بيلباو "أنازر أتلتيك إز بوسيبل" رغبتها في تأجيل النهائي إلى العام المقبل، إذا كان هذا سيتيح إقامتها بحضور الجماهير.

وذكرت الرابطة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أنها طالبت النادي بالرد "بوضوح وقوة" على ما وصفته الرابطة بأنه "غطرسة" من جانب يويفا.

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وأضاف البيان أن جماهير الفريق تفضل بوضوح إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بحضور الجمهور على المشاركة الأوروبية.

وكان أتلتيك بيلباو قد أصدر بياناً الجمعة ذكر فيه أنه "في خلاف عميق" مع نية يويفا لإلغاء الخطة الأصلية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تقضي بمنح فرصة المشاركة الأوروبية عبر بطولة الكأس.

وذكرت رابطة مشجعي أتلتيك بيلباو أن أي قرار يتعلق بإقامة نهائي الكأس دون جمهور يجب أن يعرض على المشجعين أولا، وقد سعت الرابطة للحصول على الدعم من جانب ريال سوسييداد، علماً بأن الأخير حسم بالفعل المشاركة الأوروبية، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية لكأس إسبانيا في إشبيلية في 18 أبريل (نيسان)، لكنها تأجلت ولم يجر تحديد الموعد الجديد.