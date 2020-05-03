رياضة | تير شتيجن يبرر تجميد مفاوضات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر تير شتيجن يبرر تجميد مفاوضات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر تير شتيحن حارس مرمى برشلونة الإسباني سر توقف مفاوضات التجديد مع البارسا قبل قدوم فترة الانتقالات الصيفية.

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تحدث شتيجن الذي سينتهى عقده مع برشلونة في عام 2022، خلال بث مباشر على إنستجرام عن استمراريته في كامب نو، واعترف حارس المرمى الألماني: "أجرينا بالفعل المحادثات الأولى، ولكن كما قلت بالفعل، أوقفناها لأن هناك أشياء أكثر أهمية الآن".

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وأكد شتيحن أن جائحة فيروس كورونا هي السبب الرئيسي في تأجيل مسألة تجديد عقده مع برشلونة.

وبعث شتيجن برسالة مطمئنة إلى مشجعي برشلونة، "أنا سعيد للغاية هنا في البارسا، والوضع الرياضي جيد، أيضاً الفريق يعمل بشكل جيد، ماذا يمكنني أن أطلب المزيد؟".