الامارات | انتشال جثة حكم جزائري ملقاة في منحدر جبلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة حكم جزائري ملقاة في منحدر جبلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي الحكم الجزائري حسام عيادي، مصرعه بمدينة بجاية في ظروف غامضة، وعثرت سلطات الحماية المدنية على جثته ملقاة في منحدر جبلى شاهق بين بلدتي تيشي وبوخليفة.
وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية: "مصلحة الحماية المدنية اضطرت للاستعانة بالفرقة المتخصصة فى البحث والتدخل فى المناطق الوعرة والمعروفة بمتسلقي الجبال، ليتم إخراج الجثة من بين شجيرات معلقة في المنحدر الجبلي، ليتأكد مباشرة تعرضه للرمي من القمة الجبلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عيادي يقطن في قرية تاسيفت بتيشي، ومعروف لدى شباب المنطقة أنه حكم لمباريات كرة القدم بالدوري الجزائري.
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