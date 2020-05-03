شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يتلقى عرضًا ضخمًا لـ«أوسيمين» ﻿ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي ليل الفرنسي عرضًا من أحد الأندية للتعاقد مع مهاجمه فيكتور أوسيمين مقابل 94 مليون دولار، فيما لم يتم الكشف عن هوية النادي صاحب العرض.

وحسب صحيفة «تيليفوت» الفرنسية، فإن اللاعب يعتبر هدفًا لعدد من الأندية، وعلى رأسها كل من ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، إلا أنه من غير المعروف إذا كان العرض من أحد الناديين أم من ناد آخر.

وتألق اللاعب النيجيري صاحب الـ 21 عامِا بقميص ليل هذا الموسم قبل توقف المسابقات المحلية والأوروبية في أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا، إذ لعب 38 مباراة بجميع البطولات وسجل خلالهم 18 هدفًا.

يذكر أن رابطة المحترفين الفرنسية قد أعلنت إنهاء موسم 2019-2020 من الدوري الفرنسي إثر استحالة استئناف المسابقة قبل سبتمبر، فيما توجت باريس سان جيرمان بطلًا.