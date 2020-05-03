شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك لم يفاوض عمر جابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لم يدخل في أي مفاوضات مع عمر جابر، قائد الزمالك السابق ولاعب فريق بيراميدز الحالي.

وأضاف يحيى خلال برنامج «زملكاوي» الذي يقوم بتقديمه على شاشة قناة النادي: «تحدثت مع عمر جابر وأكد لي أن الزمالك لم يفاوضه من قريب أو بعيد من أجل العودة لصفوفه».

وتابع: «عمر جابر نفى تماماً ما يتردد عن المقابل الذي يتقضاه في بيراميدز عبر وسائل الاعلام والذي أكدت بعض التقارير الصحفية أنه يصل إلى 20 مليون جنيه».

وأنهى حديثه مؤكداً أن عمر جابر أبدى موافقته على العودة للزمالك في حالة دخول مجلس إدارة النادي في تفاوض مع مسئولي بيراميدز.