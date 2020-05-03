شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع مارسيليا: جئت الى هنا للعب دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 اكد مدافع نادي ​مارسيليا​ الفرنسي الفارو غونزاليس انه مسرور جدا للعب دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل مع ناديه بعد ان انهى الاتحاد الفرنسي الموسم الحالي بتتويج باريس سان جيرمان وتاهل مارسيليا صاحب المركز الثاني الى دوري الابطال.

وقال المدافع الاسباني على تويتر: لقد جئت الى هنا للعب دوري ابطال اوروبا مع هذا النادي وانا مسرور جدا. واضاف: عندما قلت اننا سنلعب دوري الابطال الكثير من الاشخاص ضحكوا وسخروا ولكننا اليوم نحن من نضحك لان بطولة دوري الابطال تستعد لاستقبلنا الموسم المقبل.

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