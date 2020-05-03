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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يرفض التخلي عن نجمه الصربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
كشفت تقارير صحف ايطالية، ان نادي لاتسيو الايطالي يرفض التخلي عن نجم وسط الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي، فانه على الرغم من رغبة يوفنتوس في ضم الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، إلا أن لاعب لاتسيو، الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش يبقى تحت انظار ادارة الفريق.
ويواجه يوفنتوس منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الذي يسعى ايضاً لضم الصربي في الميركاتو المقبل.
ويعمل مسؤولو نادي لاتسيو على تعديل عقد سافيتش خلال الفترة المقبلة والذي يمتد حتى عام 2024، الا ان النادي الايطالي يتجه لتحصين عقد اللاعب من خلال رفع راتبه إلى ثلاثة ملايين يورو.
وكان لاتسيو قد حدد مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن سافيتش في الفترة المقبلة.
يذكر أن سافيتش شارك في 25 مباراة مع لاتسيو هذا الموسم، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرين.
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