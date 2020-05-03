هاينكس: اختفت معاني الانسانية ويجب اعادة النظر في مستقبل كرة القدم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 يرى يوب ​هاينكس​ مدرب ​بايرن ميونيخ​ الالماني السابق، أن فيروس ​كورونا​ المستجد جاء بنتائج سلبية على المجتمع بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وقال هاينكس لمجلة "فيلت آم سونتاغ":" بعض الشركات أصابتها الأنانية، واختفت معاني الإنسانية والتضامن في النهاية". Advertisements وأضاف:" يجب مساعدة الأشخاص الذين لا تسير حياتهم بشكل جيد، كشكل من أشكال التكاتف الاجتماعي". وطالب هاينكس بإعادة التفكير في مستقبل كرة القدم، مضيفا:" من المهم إيجاد طريقة لعودة الحياة لطبيعتها، ويجب إجراء مناقشات بشأن صفقات الانتقال أو الرواتب". وكان هاينكس (74 عاما) قاد بايرن للفوز بثلاثيته التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في 2013.

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