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كاسياس يتهكم على تغريدة بيكيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

يحتفل لاعبو ومشجعو ​​ الاسباني، بذكرى مرور 11 عامًا على سحق بنتيجة (6-2)، في ملعبه سانتياغو برنابيو.

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وتغلب النادي الكتالوني على غريمه النادي الملكي يوم 2 ايار 2009، في موسم حقق خلاله لقب ، الذي كان البطولة الأولى ضمن السداسية التاريخية، التي توج بها البلوغرانا تحت قيادة بيب غوارديولا.

وفي هذا الصدد، نشر جيرارد ​بيكيه​ مدافع برشلونة، صاحب الهدف السادس، فيديو لأهداف اللقاء عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليه: "11 عامًا".

الا ان الرد جاء سريعاً من إيكر كاسياس، الحارس التاريخي للميرينغي الذي استقبل الأهداف الستة، على بيكيه ليذكره أن (11 + 2 = 13)، في إشارة لعدد ألقاب دوري أبطال اوروبا التي حققها النادي الملكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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