كاسياس يتهكم على تغريدة بيكيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

يحتفل لاعبو ومشجعو ​برشلونة​ الاسباني، بذكرى مرور 11 عامًا على سحق ريال مدريد بنتيجة (6-2)، في ملعبه سانتياغو برنابيو.

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وتغلب النادي الكتالوني على غريمه النادي الملكي يوم 2 ايار 2009، في موسم حقق خلاله لقب الدوري الإسباني، الذي كان البطولة الأولى ضمن السداسية التاريخية، التي توج بها البلوغرانا تحت قيادة بيب غوارديولا.

وفي هذا الصدد، نشر جيرارد ​بيكيه​ مدافع برشلونة، صاحب الهدف السادس، فيديو لأهداف اللقاء عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليه: "11 عامًا".

الا ان الرد جاء سريعاً من إيكر كاسياس، الحارس التاريخي للميرينغي الذي استقبل الأهداف الستة، على بيكيه ليذكره أن (11 + 2 = 13)، في إشارة لعدد ألقاب دوري أبطال اوروبا التي حققها النادي الملكي.