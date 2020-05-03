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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسياس يتهكم على تغريدة بيكيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
يحتفل لاعبو ومشجعو برشلونة الاسباني، بذكرى مرور 11 عامًا على سحق ريال مدريد بنتيجة (6-2)، في ملعبه سانتياغو برنابيو.
وتغلب النادي الكتالوني على غريمه النادي الملكي يوم 2 ايار 2009، في موسم حقق خلاله لقب الدوري الإسباني، الذي كان البطولة الأولى ضمن السداسية التاريخية، التي توج بها البلوغرانا تحت قيادة بيب غوارديولا.
وفي هذا الصدد، نشر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، صاحب الهدف السادس، فيديو لأهداف اللقاء عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليه: "11 عامًا".
الا ان الرد جاء سريعاً من إيكر كاسياس، الحارس التاريخي للميرينغي الذي استقبل الأهداف الستة، على بيكيه ليذكره أن (11 + 2 = 13)، في إشارة لعدد ألقاب دوري أبطال اوروبا التي حققها النادي الملكي.
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