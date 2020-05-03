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تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إقامة مباريات الموسم الجاري بداية من شهر حزيران المقبل وعدم إلغاء أي بطولة هذا الموسم.

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ومن المقرر أن تقام المباريات خلف الأبواب المغلقة وعلى ملاعب محايدة حيث يرى الاتحاد أن هذا الحل سيكون مناسبا لاستئناف البطولة.

اما بالنسبة لمباراة نهائي ​كأس الاتحاد​ الانكليزي فقد تم تحديد موعدها في 8 آب المقبل.

يذكر ان جميع المباريات المتبقية في بطولة كأس الاتحاد من ربع النهائي وحتى النهائي من المتوقع أن تقام في ملعب ​ويمبلي​ الذي كان عادة يحتضن المباراة النهائية فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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