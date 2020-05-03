تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إقامة مباريات الموسم الجاري بداية من شهر حزيران المقبل وعدم إلغاء أي بطولة هذا الموسم.

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ومن المقرر أن تقام المباريات خلف الأبواب المغلقة وعلى ملاعب محايدة حيث يرى الاتحاد أن هذا الحل سيكون مناسبا لاستئناف البطولة.

اما بالنسبة لمباراة نهائي ​كأس الاتحاد​ الانكليزي فقد تم تحديد موعدها في 8 آب المقبل.

يذكر ان جميع المباريات المتبقية في بطولة كأس الاتحاد من ربع النهائي وحتى النهائي من المتوقع أن تقام في ملعب ​ويمبلي​ الذي كان عادة يحتضن المباراة النهائية فقط.