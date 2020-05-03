شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النني: انا سعيد في بشكتاش اريد البقاء هنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
منح الدولي المصري محمد النني نجم وسط بشكتاش التركي الضوء الاخضر لادارة ناديه من أجل التفاوض على بقائه داخل النسور السوداء في الموسم المقبل.
ويلعب النني بقميص بشكتاش حتى يوم 30 حزيران المقبل على سبيل الإعارة من صفوف ارسنال الإنكليزي.
ووجه النني رسالة لإدارة بشكتاش نقلتها صحيفة "Takvim" التركية، حيث قال:" انا سعيد هنا، على النادي فقط التفاوض مع ارسنال".
واضاف:" لقد اعتدت على الأجواء هنا، أحب الجماهير وتعاملها معي وكل شيء يسير بشكل مثالي".
يذكر ان بشكتاش يرغب في تمديد عقد اعارة المصري الشاب ولكن هناك رفض لتحمل قيمة راتب اللاعب في الموسم المقبل.
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