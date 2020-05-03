شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير بلباو ترفض اقامة نهائي كأس الملك بغيابها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 رفض مشجعو نادي أتلتيك ​بلباو​ إقامة المباراة أمام ريال ​سوسييداد​ في نهائي كأس ملك إسبانيا من دون جمهور مؤكدين إنهم يفضلون إقامة المباراة بحضور الجمهور على المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

Advertisements واصدر أتلتيك بلباو بياناً يؤكد رفضه لفكرة الاتحاد الاوروبي بإلغاء الخطة الأصلية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والتي تقضي بمنح فرصة المشاركة الأوروبية عبر بطولة الكأس. وذكرت رابطة مشجعي بلباو أن أي قرار يتعلق بإقامة نهائي الكأس دون جمهور يجب أن يعرض على المشجعين أولا ولكن ذلك لم يحصل.

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