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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير بلباو ترفض اقامة نهائي كأس الملك بغيابها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
رفض مشجعو نادي أتلتيك بلباو إقامة المباراة أمام ريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا من دون جمهور مؤكدين إنهم يفضلون إقامة المباراة بحضور الجمهور على المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.
واصدر أتلتيك بلباو بياناً يؤكد رفضه لفكرة الاتحاد الاوروبي بإلغاء الخطة الأصلية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والتي تقضي بمنح فرصة المشاركة الأوروبية عبر بطولة الكأس.
وذكرت رابطة مشجعي بلباو أن أي قرار يتعلق بإقامة نهائي الكأس دون جمهور يجب أن يعرض على المشجعين أولا ولكن ذلك لم يحصل.
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