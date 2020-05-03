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باريس سان جيرمان رفض رحيل مبابي الصيف الماضي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

كشفت تقارير صحف فرنسية، عن كواليس جديدة بشان انتقال نجم باريس ​سان جيرمان​، كيليان ​مبابي​ الى صفوف ​​ الاسباني.

ويعد مبابي هدفاً رئيسياً للنادي الملكي، لكن يقابل ذلك تعنت كبير من نادي العاصمة الفرنسية الذي يرفض التخلي عن نجمه ويعمل على تمديد عقده الممتد حتى عام 2022.

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ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، فان صاحب الـ21 عامًا قد طلب من بي إس جي السماح له بالرحيل إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية.

ورجحت الصحيفة أن الخروج المُخيب من دوري الأبطال دفع مبابي لطلب الرحيل، في ظل عدم قدرة الفريق الفرنسي المنافسة على اللقب الأوروبي.

واضافت، أن سان جيرمان رفض طلب مبابي، وأكدوا له أنهم يريدون جعله محور المشروع، لكن ذلك لم يُغير كثيرًا فكرة مبابي الذي يرغب بالانتقال الى البرنابيو.

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