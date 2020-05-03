بايل عن مودريتش: لا يصلح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

اكد الويلزي غاريث بايل لاعب ​ريال مدريد​ الاسباني ان أسوأ شريك لعب معه الغولف هو الكرواتي لوكا ​مودريتش​

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وقال بايل: في أحد الأيام بقيت معه في الفندق وكان هناك ملعب للغولف لذا اقترحت عليه اللعب لكنه لم يكن يعرف حتى كيف يمسك العصا بشكل صحيح فقد أدار ظهره وضرب الأرض دون أن يلمس الكرة.

وأكمل النجم الويلزي: "في اليوم التالي أخبرني مودريتش بأن ظهره يؤلمه بشدة!".

يذكر ان بايل اوضح عدة مرات انه يفضل الغولف على لعب كرة القدم بالرغم من موهبته الكبيرة.