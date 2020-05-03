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بايل عن مودريتش: لا يصلح

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايل عن مودريتش: لا يصلح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

اكد الويلزي غاريث بايل لاعب ​​ الاسباني ان أسوأ شريك لعب معه الغولف هو الكرواتي لوكا ​مودريتش​

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وقال بايل: في أحد الأيام بقيت معه في الفندق وكان هناك ملعب للغولف لذا اقترحت عليه اللعب لكنه لم يكن يعرف حتى كيف يمسك العصا بشكل صحيح فقد أدار ظهره وضرب الأرض دون أن يلمس الكرة.

وأكمل النجم الويلزي: "في اليوم التالي أخبرني مودريتش بأن ظهره يؤلمه بشدة!".

يذكر ان بايل اوضح عدة مرات انه يفضل الغولف على لعب كرة القدم بالرغم من موهبته الكبيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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