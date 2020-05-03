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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايل عن مودريتش: لا يصلح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
اكد الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد الاسباني ان أسوأ شريك لعب معه الغولف هو الكرواتي لوكا مودريتش
وقال بايل: في أحد الأيام بقيت معه في الفندق وكان هناك ملعب للغولف لذا اقترحت عليه اللعب لكنه لم يكن يعرف حتى كيف يمسك العصا بشكل صحيح فقد أدار ظهره وضرب الأرض دون أن يلمس الكرة.
وأكمل النجم الويلزي: "في اليوم التالي أخبرني مودريتش بأن ظهره يؤلمه بشدة!".
يذكر ان بايل اوضح عدة مرات انه يفضل الغولف على لعب كرة القدم بالرغم من موهبته الكبيرة.
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