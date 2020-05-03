شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على صرف لاراتب شهرى لدعم محمد سعد فى مرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب سعد محمد، ناشئ الزمالك مواليد 2000، المصاب بمرض السرطان، بصرف راتب شهرى له خلال فترة علاجه من المرض وهو ما وافق عليه على الفور أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى بالأبيض، وذلك خلال فترة علاجه، دعمًا له خلال المرحلة القادمة.

ويحرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على متابعة حالة سعد محمد أولاً بأول وتقديم كافة أوجه الدعم له حتى يتماثل الشفاء من ذلك المرض، حيث سبق وتواجد اللاعب مع الفريق فى كأس السوبر المحلى الأخير وقام برفع الكأس مع محمود شيكابالا، قائد الزمالك، بعد تتويج فريقه بلقب السوبر على حساب الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

وكان سعد محمد، ناشئ الزمالك قد ظهر مؤخرًا عبر تطبيق تيك توك مرتديًا قميص الزمالك، حيث كان يؤدى بعض التدريبات وعلق عليها قائلاً: "اللهم عودة".

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وفى وقت سابق حرص عدد من نجوم كرة القدم والفن على دعم سعد محمد الذى يعانى من مرض سرطان الدم، خلال فترة علاجه، وفى مقدمتهم محمود شيكابالا ومحمود علاء لاعبى الزمالك وثلاثى الأهلى محمد مجدى قفشة وعمرو جمال وعلى لطفى، ومحمد هنيدى وأحمد السعدنى وأحمد الفيشاوى وهشام عباس ومروة إبراهيم وحسن الشاكوش وسامح حسين.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.