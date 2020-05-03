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شكرا لقرائتكم مهاجم الدراويش يساند حمدى النقاز عبر إنستجرام بـ"محنة وتزول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الاتحاد التونسى لكرة القدم تكليف لجنة من المحامين للدفاع عن حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق والمنتخب التونسى، بعد صدور حكم ضده بالحبس وغرامة مالية بسبب تعديه على موظف عمومى.
النقاز
وأصدر الاتحاد التونسى بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قال فيه، "فى متابعة لوضعية اللاعب الدولى حمدى النقاز قرر المكتب الجامعى تكوين لجنة دفاع وتكليف كل من العضوين الجامعيين أمين موقو وحامد المغربى وعضوى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حاتم دورة ومحمد نجيب حواص بنيابة اللاعب المذكور والدفاع عنه".
وأضاف بيان الاتحاد التونسى، "هذا وستتولى لجنة الدفاع بالتنسيق مع محاميه للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية لدى الطور الاستئنافى لطلب الإفراج عن اللاعب".
وذكر موقع "تونس الرقمية" أن حمدى النقاز قدم استئنافا عاجلا على الحكم الصادر بسجنه 4 أشهر وتغريمه 100 دينار، بسبب دخوله فى مناوشات مع رجل أمن، بعدما خالف اللاعب قانون الحجر الصحى العام فى البلاد، والذى قررته السلطات التونسية، ضمن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.
وكانت إذاعة "موازييك" التونسية، كشفت أمس الخميس، عن صدور حكم بالسجن ضد حمدى النقاز لاعب المنتخب التونسى والزمالك السابق، بسبب تعديه على موظف عمومى.
وذكرت الإذاعة أن المحكمة الابتدائية فى سوسة وقعت عقوبة على لاعب النجم الساحلى السابق بالسجن مدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 دينار بعد التعدى بالقول على موظف عمومى.
وكان حمدى النقاز قرر الرحيل عن صفوف نادى الزمالك فى سبتمبر الماضى بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية، وقدم كلا الطرفين شكوى فى الآخر، ثم انتقل اللاعب التونسى إلى نادى سودوفا الليتوانى فى صفقة انتقال حر
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