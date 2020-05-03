محمد عبد السلام يكشف سر تحوله من كرة القدم لنجم الطائرة بالأهلى

جدة - عمرو شويل كشف عبد الله عبد السلام نجم النادى الاهلى فى الكرة الطائرة عن أسباب إتجاهه لممارسة الكرة الطائرة بالرغم من عشقه للعب كرة القدم .

وقال عبد السلام فى تصريح لـ الخليج 365 أنه كان يطمح فى لعب كرة القدم بالنادى الأهلى و بالفعل شارك فى لإختبارات و عمره 11 سنة وقتها إلا أن عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق و المسئول عن إختبارات الناشئين فى ذلك الوقت قال له مقوماتك ستنجح فى الكرة الطائرة أكثر .

و أشار عبد السلام إلى أن عبد المنعم شطة قال بإحضار أحمد رجب مدرب الطائرة و الذى إكتشفه ، مؤكدا على أنه وفق على الأمر فى ظل حبه للعب للنادى الأهلى تحت أى مظلة .

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و يعد عبد الله عبد السلام من أبرز نجوم منتخب الكرة الطائرة و النادى الأهلى لما حققه للفراعنة و لناديه من إنجازات ، حيث أنه يمتلك شعبية قوة بين الجماهير الحمراء .

ويحرص عبد السلام فى استغلال وقت حظر فى قضاء وقته مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.