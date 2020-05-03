وائل جمعة ينشر صورة للراحل محمد عبد الوهاب

جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، ذكريات زميله الراحل محمد عبد الوهاب نجم القلعة الحمراء حيث نشر صورته بقميص الاهلى عبر ستورى انستجرام وعلق قائلا: "رحمة الله عليك ياعبد الوهاب"، والذي وافته المنية خلال تدريبات فريق النادي الأهلي 2006، لتظل لمساته وبصماته عالقة في أذهان وعشاق جماهير اللعبة في مصر بشكل عام والأهلاوية بشكل خاص.



محمد عبد الوهاب

حقق محمد عبد الوهاب خلال مشواره القصير فى الملاعب 10 بطولات منها 7 بطولات مع الأهلى و3 بطولات مع المنتخبات ، شارك مع الأهلى فى 26 مباراة للدورى العام و9 مباريات بدورى أبطال إفريقيا.. وشارك فى مباراة السوبر الإفريقية التى فاز بها الأهلى عام 2006.

فارق الحياة وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها فى 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

من ناحية أخرى ، دخل وائل جمعة،دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة هانى أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها ٢٠ أغسطس المقبل .

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ويترشح وائل جمعة على منصب العضوية ضمن قائمة هانى ابو ريدة المرشح للرئاسة، خاصة بعدما خاض جمعة التجربة فى الانتخابات الماضية مع قائمة أبو ريدة ولم يحالفه التوفيق.

ويرغب أبو ريدة فى اختيار قائمة تضم وجوها جديدة وشبابية بالإضافة إلى عدد معين من أصحاب الخبرات فى قائمته .

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد كشف أن انتخابات الجبلاية ستقام بعد اعتماد اللائحة الجديدة وأن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.