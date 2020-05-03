شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإنتاج يدعو الأندية لاجتماع عاجل لحسم مصير الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى مسئولى الاندية المصرية لعقد اجتماع حاسم لمناقشة مصير بطولة الدوري سواء بعودتها أو ألغاؤها ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "لابد أن يعقد اجتماع بين مسئولى الاندية لمناقشة كل تداعيات أزمة كورونا ومقترحات عودة النشاط الكروى واضرارها وفوائدها وأيضاً عواقب الغاء الموسم الكروى للوصول للحل الأمثل لمواجهة الموقف الراهن" .

ويرى خالد مهدى أن خزائن الأندية المصرية لن تتحمل نفقات إقامة معسكرات طويلة لإستكمال مباريات الدوري هذا الموسم ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " نفقات معسكر واحد ليلة المباريات يكلف خزائن الاندية مبالغ كبيرة فماذا سنفعل لو قررت اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة إقامة معسكرات طويلة لإستكمال مباريات المسابقة فنحن حينها سنكون أمام مبالغ طائلة من يتحملها "

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: " نؤيد عودة الدوري وعدم الغاء البطولة ولكن مع وضع نظام لايضر الاندية ويدمر ميزانياتها لاسيما أن الاندية تعانى فى الاساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الاوضاع "

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وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

من ناحية أخرى طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وأخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى منتصف مايو فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.