3 عروض خليجية تهدد عودة محمد شريف للأهلى

ويُعد محمد شريف أحد أبرز لاعبي الأهلي المُعارين خلال الفترة الماضية إذ قدم عروض جيدة للغاية مع أنبي وسجل أهدافاً مؤثرةلنادي البترولي أدخلته ضمن قائمة هدافي الدوري حيث يحتل المركز الثاني بـ9 أهداف رغم أنه يلعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.

في الوقت نفسه ، تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة محمد شريف رافضاً فكرة تجديد إعارته، حيث أغلق فايلر أغلق الملف قبل بدء عملية المفاوضات خاصة وأن الفريق أصبح بحاجة مُلحة لخدمات شريف في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عقب انتهاء فترة اعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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من ناحية أخرى ، يبحث رينيه فايلر قائمة ببعض اللاعبين الأجانب والمحليين المُرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستغل المدرب السويسر فترة تجميد النشاط الحالية ويقوم خلال تواجده بأحد فنادق حى الزمالك بمشاهدة عدة شرائط لأكثر من لاعب أجنبى ومصرى مُرشحين لتدعيم مراكز الجناح أولاً ثم صانع الألعاب ثم الهجوم.

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.