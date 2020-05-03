شكرا لقرائتكم قول للزمان ارجع يازمان.. جمال حمزة يستعيد ذكريات فوز الزمالك أمام لاتسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد جمال حمزة نجم الزمالك السابق ذكريات مباراة الفارس الابيض مع لاتسيو الايطالى حيث نشر صورة للفريق الذى خاض اللقاء بصحبة الجهاز الفنى ومجلس الادارة وقتها ، ففي يناير 2003 وبعد حصول الزمالك على البطولة الأفريقية ،واجه الفارس الابيض فريق لاتسيو الإيطالي في مهرجان أقيم بإستاد القاهرة إحتفالاً بحصول الزمالك على البطولة الأفريقية ، وقدم نجوم الزمالك مباراة رائعة وحقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف أحرز طارق السيد هدف الزمالك الأول في الشوط الاول واضاف جمال حمزة الهدف الثاني في الشوط الثاني، وقبل النهاية بقليل احرز سولارين هدف لاتسيو الوحيد .

ويعد جمال حمزة نجم الزمالك السابق هو أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.



جمال حمزة

جمال حمزة أحد لاعب الجيل الذهبى بنادى الزمالك، وتوج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دورى عام، وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار فى عام 2001 .

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جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة كان يلعبان بصفوف الفريق الأبيض. فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .

ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخى للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلى، حيث أحرز 7 أهداف فى مباريات القمة، بواقع 4 أهداف فى الدوري، وهدف فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين فى البطولات الأفريقية.

ويتقاسم الراحل علاء الحامولى نجم الزمالك مع جمال حمزة صدارة هدافى الزمالك فى مباريات القمة برصيد 7 أهداف، حيث أحرز 5 أهداف فى الدورى، بالإضافة إلى هدفين فى بطولة كأس مصر.