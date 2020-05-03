شكرا لقرائتكم زى انهارده من 10 سنين .. محمد صلاح يظهر لأول مرة بالدوري أمام المنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 3 مايو عام 2010، أى منذ 10 سنوات بالتمام والكمال خاض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى أول مباراة له فى الدورى المصرى الممتاز بقميص المقاولون العرب، وكان فى الثامنة عشرة من عمره، أمام نادى المنصورة فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1 وشارك صلاح كبديل.

بدأ صلاح مسيرته الكروية ناشئا فى نادى المقاولون العرب، وكانت أولى محطاته الإبداعية حتى أصبح أفضل لاعب فى إنجلترا.

وفى موسم 2010–2011 أصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه فى 25 ديسمبر 2010 أمام النادى الأهلي فى لقاء انتهى بالتعادل 1–1 ثم خاض رحلته الاحترافية من نادى بازل السويسرى حتى أصبح حديث العالم أجمع بتألقه مع ليفربول.

وخلد النجم المصرى محمد صلاح، اسمه بحروف من ذهب، فى ملاعب كرة القدم، بعدما نجح فى وضع اسمه بين أفضل النجوم العالميين، والتنافس معهم على حصد الجوائز الفردية.

ونجح محمد صلاح، صاحب الـ27 عاما، فى تغيير مفهوم الأندية الأوروبية تجاه طبيعة اللاعب المصرى، بعدما أظهر التزاما كبيرا، واحترافيه عالية، منذ بداية مشواره الإحترافى فى أوروبا، خلال موسم 2012 – 2013.

انضم محمد صلاح، لصفوف بازل السويسرى، فى يونيو عام 2012، بعقد لمدة 4 سنوات، وكان ظهوره الأول الرسمى مع الفريق، أمام فريق مولده النرويجى فى الثامن من شهر أغسطس، وحل بديلا فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

سجل الفرعون المصرى، هدفه الأول خلال مسيرته الإحترافية فى شباك لوزان، بالأسبوع الثانى من الدوري السويسرى، وخاض فى مشواره مع بازل، 79 مباراة وسجل 20 هدفا، ونجح فى التتويج بلقب الدوري السويسرى مرتين.

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وقع محمد صلاح مع تشيلسى الانجليزى، فى يناير عام 2014، بقيمة وصلت إلى 11 مليون إسترليني، وكان ظهوره الأول بقميص البلوز، ضد فريق نيوكاسل يونايتد، فى 8 فبراير 2014، وحل كبديل، بينما سجل هدفه الأول فى شباك أرسنال، خلال المباراة التى انتهت بفوز البلوز 6 – 0، وشارك صلاح فى 19 مباراة مع الفريق اللندنى، وسجل هدفين.

رحل صلاح سريعا عن تشيلسي، وبالتحديد فى انتقالات الشتاء 2015، على سبيل الإعارة إلى الفريق الإيطالي، ضمن صفقة انضمام الكولومبى كوادرادو إلى البلوز، وظهر للمرة الأولى بقميص فورنتينا الايطالى، كبديل فى الفوز على أتلانتا 3 – 2.

نجح الفرعون المصرى، فى قيادة فيورنتينا، لدور الـ16 من الدوري الأوروبى، بعد تخطى توتنهام، كما وصل مع الفريق إلى نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، وخاض 26 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف.

رحل محمد صلاح فى الموسم التالى إلى روما الايطالى على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو، وخاض فى موسمه الأول مع الذئاب 42 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 15 هدفا.

وفى الموسم التالى، حول روما إعارة النجم المصرى، إلى انتقال نهائي، وخاض خلال موسم 2016 – 2017، مع فريق العاصمة، 41 مباراة، أحرز 19 هدفا.

وتعد خطوة الانضمام إلى صفوف ليفربول الانجليزى، الأهم فى مشوار محمد صلاح، بعد نجاحه فى موسم الأول، الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا، كما توج بجائزة أفضل لاعب فى البريميرليج.

خاض محمد صلاح، 144 مباراة حتى الأن بقميص ليفربول، فى جميع المسابقات، سجل 91 هدفا، وتوج مع الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا، السوبر الأوروبى وأخيرا كأس العالم للأندية.