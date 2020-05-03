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5 صفقات أجنبية حاول الأهلي ضمها وفشل

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جدة - عمرو شويل دخل النادي الأهلي، على مدار السنوات الأخيرة فى مفاوضات مع عدة لاعبين وبعض الأندية، لتدعيم صفوفه، وبعضها أسفر عن نجاح الصفقة وانضمام عناصر جديدة للقلعة الحمراء والبعض الآخر فشلت محاولات ضمه لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها الخلاف المالي بين الأهلي واللاعب أو بين الأهلي والنادي صاحب الحق في بيعه.

 

يرصد الخليج 365، في التقرير التالي بعض الصفقات الأجنبية التى حاول الأهلي إتمامها خلال الفترة الماضية لكنه فشل لعدة أسباب.

 

سيرينو

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي للحصول على خدمات الأورجويناني جاستون سيرينو نجم الفريق الذى، وحاول الأهلي إتمام الصفقة لقناعة الجميع في القلعة الحمراء بقدرات اللاعب لكن صن داونز تمسك باللاعب ورفض التفريط فيه لحاجة الفريق لجهوده.

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لابا كودجو

من وقت لأخر يطفو أسم التوجولي لابا كودجو على سطح إهتمامات القلعة الحمراء فقد كان النجم التوجولي هدفاً للأهلي خلال تواجده مع ناديه السابق نهضة بركان المغربي لكن الأهلي فشل في ضم اللاعب بسبب الخلاف حول الأمور المالية مع النادي المغربي ورحل اللاعب لنادي العين الأماراتي ليعود أسمه مرة أخرى ضمن اللاعبين المُرشحين للأهلي وأن كان الأمر يبدو صعباً للغاية بسبب تمسك العين باللاعب.

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خاما بيليات

فرض الدولي الزيمبابوي خاما بيليات نفسه على الجميع في القارة السمراء قبل عدة مواسم وتألق مع ناديه السابق صن داونز الجنوب أفريقي ويدخل الاعهلي في مفاوضات مكثفة معه للحصول على خدماته لكن الصفقة لم تتم بسبب رفض صن داونز الإستغناء عن اللاعب وقتها قبل أن يرحل خاما بعدها لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ومازال مُستمراً بعقد معه.

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أشرف بن شرقي

قد لا يعلم كثيرون أن النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الحالي كان هدفاً للأهلي خلال تواجده في صفوف الوداد المغربي لكن الصفقة لم تتم بسبب الخلاف المالي ورحل اللاعب بعدها للهلال السعودي ثم أنتقل منه للزمالك.

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موليكا

قبل موسمين تقريباً دخل النادي الاهلي في مفاوضات حادة مع نادي مازيمبي الكونغولي لضم نجمه جاكسون موليكا وفشلت المفاوضات وقتها قبل أن تتجدد المفاوضات مؤخراً بحسب تقارير صخفية جنوب أفريقية.

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وقالت  التقارير أن الأهلي قدّم عرضًا مغريًا لنادي مازيمبي من أجل الحصول على خدمات المهاجم الشاب جاكسون موليكا في الصيف المقبل، وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية نقلاً من شبكة "ESPN"، فإن إدارة الأهلي قدمت عرضًا بـ2.5مليون دولار من أجل استقدام موليكا ، وأضافت الصحيفة، أن العرض سيشمل أيضًا حصول الهداف الشاب على راتب سنوي يُقدر بمليون دولار.

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