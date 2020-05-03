جنش وزوجته والغيرة عل طريقة "محمد رمضان وبدرية طلبة"

جدة - عمرو شويل استعانت زوجة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، بمشهد من فيلم "حصل خير" بين الفنان محمد رمضان والفنانة بدرية طلبة للتعبير عن غيرتها على حارس الزمالك.

ونشر جنش فيديو عبر ستوري إنستجرام، لزوجته التي علقت على الفيديو "لما تلاقيه عامل لواحدة قلب على صورتها".



جنش

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية، التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

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كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.