شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الإسباني: قرار عودة الدوري بيد الرابطة والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يأمل أن يعود دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "قريبا"، وإن القرار سيكون في يد روابط الدوري والاتحاد عندما تبدأ الحكومة في تخفيف قيود فيروس كورونا.

ووافقت وزارة الرياضة على خطط الدوري الإسباني يوم الخميس المتعلقة بإجراء الأندية اختبارات فيروس كورونا للاعبيها قبل العودة للتدريبات مع سعي الدوري لاستئناف الموسم في يونيو بعد توقفه بسبب جائحة كوفيد-19.

وفرضت إسبانيا، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا حيث شهدت 25100 وفاة، إجراءات عزل صارمة في مارس أبقت أغلب الشعب الإسباني في منزله. وبعد 49 يوما، سمحت إسبانيا الآن للناس بمغادرة المنازل لإجراء تدريبات بدنية.

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وأبلغ سانشيز الصحفيين "أنا مشجع لكرة السلة أكثر من كرة القدم، لكن لنأمل أن تعود كرة القدم قريبا. سيكون القرار في يد رابطة الدوري والاتحاد الإسباني لتحديد (موعد العودة)".

وأضاف "بدأنا السماح للأفراد بالتدريب في الألعاب الجماعية. لنأمل أن نعود قريبا، لكن أخشى أننا سنشاهد كرة القدم قريبا على التلفزيون وليس في الاستاد".

وستعود الفرق للتدريبات على مراحل اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسيتدرب اللاعبون بشكل فردي أولا، ثم يتدربون في مجموعات صغيرة وأخيرا التدريبات الجماعية التي تحتاج لأن تستمر لمدة أسبوعين على الأقل قبل العودة للمباريات.