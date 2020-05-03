شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كوكا مطمع الأهلى فى ميركاتو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب و فريق براجا المعار الى أوليمبياكوس اليوناني أصبح مطمح النادى الأهلى لتدعيم الهجوم فى الميركاتو الصيفي صور 2020 .

ويمتلك كوكا مقومات هجومية قوية يحتاجها الأهلى بقوة لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد ، لما يمتلكه من خبرات الاحتراف والانضمام للمنتخب فى سن مبكر .

تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي مقترح ضم أحمد حسن " كوكا " مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي يحول دون تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي صريح في الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.

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وأقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط في الاهلي ضم كوكا، خاصة وأنه لاعب دولي ويقدم مستويات متميزة في الملاعب الأوربية، إلا أن هناك تيار معارض لفكرة ضم المهاجم الدولي، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية ولم ينجح في

تقديم أي إضافة.

وتواصل مسئول أهلاوي مع كوكا، والذي أبدى موافقة على العودة لمصر واللعب للأهلي خاصة بعد إعلان اللاعب أنه رفض مؤخراً عرضاً مغرياً من أحد الأندية المصرية لرغبته في حال العودة لمصر اللعب للنادي الأهلي.

ويرصد اليوم السابق لقطات لكوكا فى الصور التالية :