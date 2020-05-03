شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات أجنبية "داخ عليها الأهلي ومعرفش يخلصها".. تعرّف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المواسم الأخيرة رغبة أهلاوية لضم أكثر من لاعب أجنبى لتدعيم الفريق، لكن محاولاته فشلت لعدة أسباب، فى مقدمتها الخلاف المالى بين الأهلى واللاعب أو بين الأهلى والنادى صاحب الحق فى بيع هذا اللاعب.

فى التقرير التالى نُلقى الضوء على بعض الصفقات الأجنبية التى حاول الأهلى إتمامها خلال الفترة الماضية لكنه فشل فى حسمها لعدة أسباب.

1_سيرينو

دخل النادى الأهلى فى مفاوضات جادة مع نادى صن داونز الجنوب أفريقى للحصول على خدمات الأوروجويانى جاستون سيرينو نجم الفريق.

وحاول الأهلى إتمام الصفقة لقناعة الجميع فى القلعة الحمراء بقدرات اللاعب، لكن صن داونز تمسك باللاعب ورفض التفريط فيه لحاجة الفريق لجهوده.

2_لابا كودجو

من وقت لآخر يطفو اسم التوجولي لابا كودجو على سطح اهتمامات القلعة الحمراء، فقد كان النجم التوجولي هدفاً للأهلي خلال تواجده مع ناديه السابق نهضة بركان المغربي، لكن الأهلي فشل فى ضم اللاعب بسبب الخلاف حول الأمور المالية مع النادي المغربي، ورحل اللاعب لنادي العين الإماراتي، ليعود اسمه مرة أخرى ضمن اللاعبين المُرشحين للأهلي، وإن كان الأمر يبدو صعباً للغاية بسبب تمسك العين باللاعب.

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3_خاما بيليات

فرض الدولي الزيمبابوى خاما بيليات نفسه على الجميع في القارة السمراء قبل عدة مواسم، وتألق مع ناديه السابق صن داونز الجنوب أفريقي، ويدخل الأهلي في مفاوضات مكثفة معه للحصول على خدماته لكن الصفقة لم تتم بسبب رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب وقتها قبل أن يرحل خاما بعدها لنادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ومازال مُستمراً بعقد معه.

4_أشرف بن شرقى

قد لا يعلم كثيرون أن النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك الحالي، كان هدفاً للأهلي خلال تواجده فى صفوف الوداد المغربي لكن الصفقة لم تتم بسبب الخلاف المالى، ورحل اللاعب بعدها للهلال السعودى وانتقل منه للزمالك.

5_موليكا

قبل موسمين تقريباً دخل النادي الأهلي فى مفاوضات جادة مع نادي مازيمبي الكونغولي لضم نجمه جاكسون موليكا وفشلت المفاوضات وقتها، قبل أن تتجدد المفاوضات مؤخراً بحسب تقارير صحفية جنوب أفريقية.

وقالت التقارير إن الأهلي قدّم عرضًا مغريًا لنادي مازيمبي للحصول على خدمات المهاجم الشاب جاكسون موليكا في الصيف المقبل، وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية نقلاً من شبكة "ESPN"، فإن إدارة الأهلي قدمت عرضًا بـ2.5مليون دولار من أجل استقدام موليكا، وأضافت الصحيفة أن العرض سيشمل أيضًا حصول الهداف الشاب على راتب سنوي يُقدر بمليون دولار.