شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر السيناريو الكينى للتتويج بالدوري المصري حال الإلغاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وقبل توقف مسابقة الدوري أقيمت 157 مباراة حيث يوجد 6 مباريات مؤجلة فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وانبى ، شهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

وبالنظر لقارة أفريقيا سنجد أن الاتحاد الأنجولى لكرة القدم أعلن إلغاء منافسات الدورى المحلى بالموسم الجارى 2019-2020 بعد توقفه فى وقت سابق لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأصبح من المقرر أن يشارك ناديى بيترو أتلتيكو صاحب صدارة ترتيب الدورى الأنجولى، وأول أغسطس صاحب المركز الثانى فى منافسات دورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، مع عدم تحديد بطل للمسابقة هذا الموسم.

كما تقررأن يشارك الثلاثى فى جدول الترتيب من المركز الثالث حتى الخامس "اونزى برافوش، إنتر كلوب، وساجرادا اسبيرانسا" فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، علما بأنه تم إلغاء الصعود والهبوط لينطلق الموسم المقبل بنفس الفرق الحالية.

ويأتى إلغاء الدورى الأنجولى بعد ساعات قليلة من الأزمة التى نشبت بين الاتحاد الكينى لكرة القدم ورابطة الأندية المحلية، بعد إعلان الأول إلغاء الموسم الحالى 2019-2020 للدورى الممتاز وتتويج فريق جور ماهيا بطلا للمسابقة.

وأصدر الاتحاد الكينى بيانا رسميا، أعلن فيه تتويج جور ماهيا صاحب الصدارة بلقب الدورى الكينى قبل 5 جولات من انتهاء الموسم الجارى الذى تم تعليقه فى وقت سابق بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفى المقابل، رفضت رابطة الأندية الكينية قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء منافسات الدورى فى الموسم الحالى ومنح اللقب لفريق جور ماهيا، وفقا لما ذكره موقع "جول" العالمى"، مضيفة أنه لا يمكن إعتبار أن إنهاء الدورى حاليا إلا إذا كان هناك مثل هذا التوجه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" لجميع أعضاء للإنتهاء من الدوريات فى تاريخ معين وهو ما لم يحدده.

وبالسيناريو الكينى يصبح الأهلى بطلا للدوري في حالة إعلان إنهاء الموسم الرياضى وتنصيب المتصدر بطلا للمسابقة مثلما حدث في كينيا بينما إذا تم اللجوء للسيناريو الانجولى سيتم الإعلان عن الغاء الدوري وعدم تحديد بطل للمسابقة وإلغاء الصعود والهبوط أيضاً هذا الموسم .

وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.