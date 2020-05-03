شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار الزمالك والاستماع للقرآن.. كيف يستعد مصطفى محمد لعودة الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، بقوة لعودة مسابقة الدورى، ونشر اللاعب عبر إنستجرام جانبا من استعداداته البدنية لعودة النشاط الكروى فى وجود علم الزمالك وأثناء الاستماع للقرآن الكريم فى شهر رمضان .

ويدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم، فى حال رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الخارجى، فى ظل تلقيه بعض العروض الشفهية بالانتقال إلى إحدى الدوريات الأوروبية الموسم المقبل.

وارتبط اسم الزمالك بالتفاوض مع بعض المهاجمين في الدوري في مقدمتهم الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي وحسام حسن مهاجم سموحة ، ويبحث الزمالك التعاقد مع ثنائى أحدهما سوبر لتدعيم الفريق تحسبا لرحيل مصطفي محمد.

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شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى 13 مباراة بمسابقة الدورى، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك فى 9 لقاءات بدورى أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثانى فى قائمة هدافى البطولة خلف المازيمبى موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، كما لعب السوبر المصرى والأفريقى وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد فى الموسم الجارى 11 هدفًا.

وعلى مستوى صناعة الأهداف ساهم اللاعب فى صناعة 3 أهداف هذا الموسم بواقع هدفين فى دورى الأبطال وهدف فى الدوري.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعًا: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية لكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلى".