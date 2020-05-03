هاينكس: كوورنا أصابت البعض بالغرور والأنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

يرى المدرب الألماني السابق يوب هاينكس أن جائحة فيروس كورونا المستجد جاءت بنتائج غير مرغوب فيها للمجتمع بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وقال هاينكس "بعض الشركات أصابها الغرور والأنانية، واختفت معاني التضامن والتكاتف والانسانية في النهاية".

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وأضاف في تصريحات لمجلة "فيلت ام سونتاج" اليوم الأحد "علينا مساندة الأشخاص الذين لا تسير حياتهم بشكل جيد، كشكل من أشكال التفاعل الاجتماعي".

وطالب هاينكس بإعادة التفكير في مستقبل كرة القدم ، مضيفا "من المهم إيجاد طريقة لعودة الحياة لطبيعتها، ينبغي إجراء مناقشات بشأن صفقات الانتقال أو الرواتب".

وكان هاينكس /74 عاما/ قاد بايرن للفوز بثلاثيته التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في 2013 .