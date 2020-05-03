شاهد .. يامن بن ذكري: عبد الواحد السيد أكثر من وقف بجواري خلال إصابتي في الزمالك

أكد التونسي يامن بن ذكري لاعب الزمالك السابق، أن عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض السابق كان أكثر من سانده خلال إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة.

قال بن ذكري في تصريحات تليفزيونية، إن عبد الواحد كان يصطحبه في سيارته الخاصة إلى الطبيب لأنه لم يكن يستطيع القيادة، مشيرًا إلى أن حازم إمام نجم الزمالك

السابق وأحمد عبد الله عضو اتحاد الكرة الحالي كانا يسألان عليه باستمرار أيضًا خلال إصابته.

وأبدى سعادته بمستوى لاعبي تونس في الدوري المصري، وخاصة فرجاني ساسي لاعب الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون.