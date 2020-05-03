مفاجأة .. استئناف الدوري الإنجليزي خارج إنجلترا

فجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مفاجأة قوية بشأن استئناف الدوري الإنجليزي، والذي توقف مؤخرًا للحد من انتشار

وقالت الصحيفة، إن هناك مقترحًا باستئناف

مباريات الدوري الإنجليزي في استراليا، وهو ما رحبت به الأندية، خاصة مع وجود صعوبات في استئناف المسابقة الأقوى على مستوى العالم داخل إنجلترا.