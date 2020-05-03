مفاجأة .. استئناف الدوري الإنجليزي خارج إنجلترا

فجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مفاجأة قوية بشأن استئناف الدوري الإنجليزي، والذي توقف مؤخرًا للحد من انتشارفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.
وقالت الصحيفة، إن هناك مقترحًا باستئنافمباريات الدوري الإنجليزي في استراليا، وهو ما رحبت به الأندية، خاصة مع وجود صعوبات في استئناف المسابقة الأقوى على مستوى العالم داخل إنجلترا.
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