مورينيو يخطط لخطف نجم برشلونة

يخطط البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، لخطف نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ذكرت صحيفة "ألموندو ديبورتيفو"، الإسبانية، أن مورينيو يسعى لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش من صفوف برشلونة الذي أبدى إعجابه بلاعب السبيرز بتانجاي ندومبيلي، بما يعد مؤشرًا لحدوث صفقة تبادلية بين الناديين. بما يعد مؤشرًا لحدوث صفقة تبادلية بين الناديين. ولفتت الصحيفة إلى أن راكيتيتش يحظى باهتمام العديد من الأندية مثل إيه سي ميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

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