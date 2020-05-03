رياضة | فيجو: برشلونة لم يقدرني فرحلت إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيجو: برشلونة لم يقدرني فرحلت إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرتغالي لويس فيجو عن بعض من ذكرياته مع الإيطالي فابيو كانافارو، عندما كانا داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، وهي الفترة التي جاورا فيها العديد من النجوم، أبرزهم المهاجم الدولي الإسباني السابق راؤول جونزاليس، الذي يتمتع بروح انتصارية كبيرة.

قال فيجو في محادثة عبر تطبيق إنستجرام: "لعبت عبر مسيرتي مع لاعبين عظماء، سيكون من السهل اختيار لاعب في كل مركز، ولكن من الصعب اختيار لاعب بعينه، لعبت بجوار رونالدو وريفالدو وستويتشكوف وجوارديولا وإييرو وفيرون، ومع اللاعب الذي كان مستعداً للتسجيل دائماً راؤول".

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وأضاف: "راؤول كان يتمتع بروح انتصارية، بسبب عقليته التي حصد بها الكثير عبر مسيرته، كان يعرف دائماً كيف يسجل، وكيف يتحرك داخل الملعب؟، إذا كنت تتحدث عن رونالدو فأنت تتحدث عن السرعة، والقوة، ولكن من الصعب تحديد من الأفضل بالمقارنة مع راؤول، دائماً كان يصنع لك الأهداف، ويصنع الفارق".

كما تحدث فيجو عن انتقاله برشلونة إلى ريال مدردي في أول انتخابات للرئاسة فاز بها فلورنتينو بيريز، حيث أقر النجم البرتغالي السابق أن أحد أسباب هذا القرار هو شعوره بعدم التقدير داخل جدران الفريق الكاتالوني.

وتابع: "كان قراراً مهماً وصعباً في نفس الوقت، لأنني انتقلت من مدينة أعطتني الكثير، وكنت أشعر بالراحة فيها، ولكن عندما لا تشعر بالتقدير مقارنة بما تقدمه، وإذا كان لديك عرضاً من فريق آخر، فستفكر.. الأندية الكبيرة تتشابه فيما بينها، ولكن الفارق الوحيد هو في الأشخاص الموجودين بداخلها، لأنني جئت إلى مدريد وسط تغير مهم في الرئاسة، والأمور لم تكن سهلة في البداية، كل شيء كان جديداً بالنسبة لي، ولكني تأقلمت بسرعة بمساعدة الجميع".