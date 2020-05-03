رياضة | الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص "مؤجلات" دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص "مؤجلات" دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضغط وتقليص المباريات المؤجلة لبطولة دوري أبطال آسيا من أجل استكمال البطولة، بما يسهم في عدم التأثير على البطولات المحلية خاصة في غرب آسيا.

نقلت الصحيفة الاتحاد عن مصادر رسمية لها، لم تكشف عن هويتها، أن الاتحاد الآسيوي شهد مناقشات ومشاورات بشأن استكمال مؤجلات دوري الأبطال، بعدما أعلن رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم في وقت سابق عن استكمال البطولة.

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وذكرت الصحيفة: "وفق التصورات التي تتم دراستها حالياً في أروقة الاتحاد القاري، تم رفع مقترح جديد يتعلق بتعميم فكرة البطولة المجمعة، بحيث لن تكون فقط في دور المجموعات، ولكن سيتم تنفيذها أيضاً في مباريات ربع النهائي، ونصف النهائي".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الآسيوي يفكر جدياً في إقامة هذين الدورين من مباراة واحدة لكل دور، بدلاً من مباراتي الذهاب والإياب، على أن تقام بنظام "البطولة المجمعة" ولكن على أرض محايدة، أو حتى غير محايدة، حيث لن يسمح بحضور الجماهير في المباريات المؤجلة بسبب الإجراءات الاحترازية التي ما زالت قائمة لمواجهة فيروس كورونا.

ورحب الاتحاد القاري بأداء مؤجلات دور المجموعات، والذي سيكون بنظام البطولة المجمعة، في مطلع أغسطس (آب) المقبل، لكن شريطة أن تؤكد الأندية المشاركة جاهزيتها، وستكون هناك لائحة خاصة بالنظام الجديد للبطولة، خاصة ما يتعلق بتقليص مباريات الأدوار النهائية لتقام من دور واحد في سبتمبر (أيلول)، أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، بحسب الاتفاق مع الدوريات المختلفة عبر إدارة المسابقات القارية.