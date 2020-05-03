رياضة | اتحاد جدة يمنح فابيو كاريلي صلاحيات التجديد لنجومه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يمنح فابيو كاريلي صلاحيات التجديد لنجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق قرار التجديد مع اللاعبين المنتهية عقودهم بنهاية الموسم من عدمه.

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن حارس مرمى الفريق عساف القرني، ولاعب خط الوسط، عمار الدحيم، كانا قد دخلا فترة الستة شهور الأخيرة من عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم المتوقف حالياً، بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما ينتهي عقد لاعب الفريق بنهاية الموسم الحالي، المغربي كريم الأحمدي، وسيقرر الجهاز الفني بالاتفاق مع الإدارة في نهاية الموسم تجديد عقده من عدمه.