رياضة | الأهلي يعلق المفاوضات مع مدافع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلق المفاوضات مع مدافع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المفاوضات مع مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر المارد الأحمر، تعليق المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، بسبب رفض اللاعب أكثر من مرة العودة لتمثيل الفريق بالوقت الحالي، وتفضيل الاحتراف الخارجي.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، أوصت بالتعاقد مع المدافع الدولي وإعادته للقلعة الحمراء مرة أخرى، من أجل المنافسة على دوري أبطال إفريقيا.

ورفض حجازي العودة من الاحتراف في الوقت الحالي، في ظل تواجده بشكل أساسي بمباريات فريقه، فضلًا عن تلقيه العديد من العروض بأكبر الدوريات بالموسم الجديد.