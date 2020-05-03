رياضة | جاريدو: الوداد كريال مدريد وبرشلونة.. وألوم نفسي على تدريب النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريدو: الوداد كريال مدريد وبرشلونة.. وألوم نفسي على تدريب النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، عن مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد صرح جاريدو للصحافة الإسبانية، عن مواجهة الأهلي مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

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وقال جاريدو:" كنت سعيد بالعودة إلى القاهرة رفقة النجم الساحلي لمواجهة الأهلي، ورغم الهزيمة بهدف نظيف إلا أنني كنت سعيد جداً، لأن مصر تحمل الكثير من الذكريات السعيدة كمدرب للمارد الأحمر".

وتابع:" فريق الوداد البيضاوي أشبه بقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، من حيث الجماهيرية والشعبية".

وأتم:" ألوم نفسي على خطوة تدريب النجم الساحلي، مؤكدا أنها فترة كانت سيئة بالنسبة له وكان يجب أن يعرف ظروف النادي أولا قبل التوقيع والانتقال له".