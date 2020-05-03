رياضة | الكشف عن موعد نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موقف البطولات المحلية في الساعات الماضية، حيث قرر إقامة مباريات الموسم الجاري بداية من شهر يونيو المقبل وعدم إلغاء أي بطولة هذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلف الأبواب المغلقة وعلى ملاعب محايدة، حيث يرى الاتحاد الإنجليزي أن هذا الحل سيكون مناسب لاستئناف البطولة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن تم تحديد موعد للعب مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهو 8 أغسطس.

وتعد آخر مباريات الموسم هي جزء من خطة البريميرليج لإعادة استكمال الموسم، وجميع المباريات المتبقية في البطولة من ربع النهائي من المتوقع أن تقام في ملعب ويمبلي.