رياضة | مذبحة في كتالونيا.. 9 لاعبين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مذبحة في كتالونيا.. 9 لاعبين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مسئولو نادي برشلونة الإسباني في ورطة كبيرة في الأيام الماضية، وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ميرور، إن برشلونة عرض تسعة لاعبين على أندية متواجدة في البريميرليج من أجل شراءهم او اعارتهم هذا الصيف.

وجاءت قائمة اللاعبين الذي عرضهم البارسا :-

"جريزمان ، سواريز ، كوتينيو ، ديمبلي ، راكيتيتش ، فيدال ، أومتيتي ، سيميدو ، سيرجو روبرتو".

ويريد برشلونة تعويض الخسائر المالية على الفريق بسبب أزمة كورونا، حيث يعد البارسا من أكثر الأندية للخسائر المالية في العالم.