رياضة | جوزيه مورينيو يطلب التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يطلب التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي إنجليزي مفاجيء خلال الفترة الأخيرة التعاقد مع اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان راكتيتش قد فاوضته الكثير من الأندية في الفترة الأخيرة (إنتر ميلان - إشبيلية)، وأبدى الكرواتي رغبته في العودة مجددا إلى النادي الأندلسي.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إن توتنهام بدأ التفاوض من أجل ضم إيفان راكتيتش وحسم الصفقة مبكرا قبل زيادة سعر اللاعب.

ويرى جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام أن راكتيتش سيكون مفيدا للغاية بالموسم الجديد، خاصة وان من الممكن دخوله في صفقة تبادلية مع ندومبيلي لاعب الفريق اللندني.