شكرا لقرائتكم الأهلي ينفى مفاوضات التونسي فراس شواط.. ويحذر السماسرة من استغلال اسم النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو الأهلي بأن بعض وكلاء اللاعبين يستغلّون أسم النادي في تسويق بعد اللاعبين الأجانب ،وذهبوا إلى أن الأهلي لم يتفاوض مع لاعبين كثيريين تم تداول أسماؤهم خلال الفترة الماضية وهو أمر غريب لأن مثل هذه المفاوضات لم يدخلها الأهلي من الأساس ولا تعدو كونها مجرد محاولات من بعض السماسرة لاستغلال اسم الأهلي الكبير في زيادة أسعار بعض اللاعبين.

وفي هذا الشأن نفي مسئولو الأهلي ما تناقلته بعض التقارير التونسية مؤخراً حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى لضم التونسى فراس شواط، مهاجم الصفاقسى التونسى، والمعار إلى صفوف فريق أبها السعودى ، وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء حول رغبة الأهلى فى ضم لاعب الصفاقسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل بحث الأهلى عن صفقات هجومية .

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وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المهاجم التونسى خارج حساباتهم تماماً ولا يُفكرون فيه بأى حال من الأحوال، وأكدوا أن هناك أكثر من لاعب أجنبى ومحلى مُرشح لتدعيم الفريق الأحمر، سواء فى مركز "الجناح" أو صانع الألعاب أو الهجوم، لكن ليس من بينهم فراس شواط، وشددوا على أن اللاعب التونسى كان معروضا على الأهلى فى منذ عام تقريباً لكن لم يدخل النادى فى مفاوضات رسمية معه.