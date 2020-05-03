شكرا لقرائتكم مسؤولو الزمالك يستبعدون رحيل أشرف بن شرقى فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسؤولو الزمالك، رحيل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التقارير المختلفة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة عن وجود عروض أوروبية له.

ويفضل المغربى بن شرقى استكمال مشواره مع الزمالك ثم التفكير فى أية عروض أخرى، حيث توج مع الفريق الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بخلاف التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث يرتبط الأبيض بملاقاة الرجاء المغربى فى هذا الدور بعد تخطى عقبة الترجى فى دور الثمانية.

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ويرغب "بن شرقى" فى مواصلة مشواره مع الزمالك هذا الموسم نحو المنافسة على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا حيث يتواجد اللاعب حاليا فى بلاده نظرًا لتوقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يضع اللاعب تركيزه فى الوقت الحالى حول الحفاظ على لياقته البدنية والعودة للمشاركة مع الفريق بأفضل صورة ثم فتح ملف العروض حين معرفة مصير الموسم الجاري، إلا أن اللاعب تعد رغبته الأولى مواصلة مشواره مع الفريق نحو حصد مزيد من الألقاب الأبيض، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق منذ ضمه قادما من الهلال السعودى.

ويحرص الرباعى الأجنبى بالزمالك، التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث يتواجد ساسى فى تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب فيما فضل كاسونجو الاستمرار فى القاهرة.

لذا يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا .